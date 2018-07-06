''Hiçbir rakibe karşı havlu atmadık''

Kolombiya Teknik Direktörü Jose Pekerman, İngiltere'ye penaltılarda mağlup olup Dünya Kupası'na veda ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Basın toplantısında konuşan Jose Pekerman, elenmelerine rağmen ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Başarılı teknik adam karşılaşmanın zorlu olduğunu dile getirirken, ''Dünya Kupası'na katılan her takım gibi biz de kazanmak istiyorduk. Turu geçmek için elimizden geleni yaptık. Çok zorlu bir maçtı'' dedi.



Jose Pekerman sahada hiçbir rakibe karşı pes etmediklerini söyledi ve ''Biz cesur bir takımız ve sonuna kadar savaştık. Rakibimiz kim olursa olsun havlu atmadık. Sahada karakterli bir şekilde mücadele ettik'' ifadelerini kullandı.



