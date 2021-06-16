Hezonja Barça'ya, Higgins Milano'ya

THY EuroLeague'in en pahalı kadrolarından birine sahip olan ancak finalde Anadolu Efes'e kaybeden Barcelona, sürpriz bir transfer harekatına girişiyor.



Cadena Ser'den Pacojo Delgado'nun haberien göre; İspanya Ligi'nde şampiyon olan Barcelona, gelecek sezon için kadro planlamasını yapıyor. Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı'yı pota altına ekleyen Barça, NBA'de geçirdiği 5 sezon sonrası Panathinaikos formasıyla tekrar Avrupa'ya geri dönen eski oyuncusu Mario Hezonja'yı istedi.



Cory Higgins'in yüzde 10'luk maaş indirimi tabelasını reddetmesi ve yolları ayırma kararı alındığı belirtildi. Barça da Higgins'in rolünü Hezonja'ya verecek.



Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Higgins'in de Olimpia Milano ile yakın temasta olduğu kaydedildi.



