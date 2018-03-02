Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılıp Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen ve hafta içinde antrenmanda takım arkadaşı Mats Hummels ile tartışan Robert Lewandowski'ye teknik direktörü Jupp Heynckes'ten uyarı geldi.
Alman basınına konuşan Jupp Heynckes, ''Lewandowski, transferi düşünmek yerine Bayern Münih'e odaklanmalı. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyorsak ofansif gücümüz önemli olacak. Transfer hakkında konuşmamamız daha iyi olacaktır'' dedi.
''BAYERN MÜNİH ZATEN EN ÜST SEVİYE''
Lewandowski'nin Real Madrid'e transfer olacağı dedikoduları hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, ''Bu dedikodular gerçek mi bilmiyorum ama Bayern Münih'te oynuyorsanız zaten en üst seviyedesiniz demektir. Bayern Münih gibi bir takım yoktur'' şeklinde konuştu.
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Alman basınına konuşan Jupp Heynckes, ''Lewandowski, transferi düşünmek yerine Bayern Münih'e odaklanmalı. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyorsak ofansif gücümüz önemli olacak. Transfer hakkında konuşmamamız daha iyi olacaktır'' dedi.
''BAYERN MÜNİH ZATEN EN ÜST SEVİYE''
Lewandowski'nin Real Madrid'e transfer olacağı dedikoduları hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, ''Bu dedikodular gerçek mi bilmiyorum ama Bayern Münih'te oynuyorsanız zaten en üst seviyedesiniz demektir. Bayern Münih gibi bir takım yoktur'' şeklinde konuştu.
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