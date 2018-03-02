Sezon sonunda'ten ayrılıp Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen ve hafta içinde antrenmanda takım arkadaşı Mats Hummels ile tartışan'ye teknik direktörü'ten uyarı geldi.Alman basınına konuşan Jupp Heynckes, ''Lewandowski, transferi düşünmek yerine Bayern Münih'e odaklanmalı. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyorsak ofansif gücümüz önemli olacak. Transfer hakkında konuşmamamız daha iyi olacaktır'' dedi.Lewandowski'nin Real Madrid'e transfer olacağı dedikoduları hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, ''Bu dedikodular gerçek mi bilmiyorum ama Bayern Münih'te oynuyorsanız zaten en üst seviyedesiniz demektir. Bayern Münih gibi bir takım yoktur'' şeklinde konuştu.