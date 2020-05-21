HES KODU nedir, HES Kodu nasıl alınır? HES Kodu alma yolları

HES Kodu nasıl alınır sorusu Türkiye'de büyük bir şekilde merak ediliyor ve google'da aratılıyor. HES Kodu, SMS ile ve telefon uygulaması ile alınır. İşte yolları..

21 Mayıs 2020 15:09
HES KODU nedir, HES Kodu nasıl alınır? HES Kodu alma yolları
Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallara göre normalleşme sürecinde başlayacak uçak yolculukları için öncelikli şart yolcu sağlığının seyahate elverişli olması olacak. Bu amaçla, ''Hayat Eve Sığar'' uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü ve trenle seyahatleri için "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları ve tren yolculuklarında HES kodu üzerinden sorgulanacak.
HES KODU NASIL ALINIR?


1. Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES Kodu İşlemleri bölümüne girilir.

2. 'HES kodu Oluştur' butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

3. SMS yöntemi ile: HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Seri Numarasının Son 4 hanesi ve Paylaşım Süresi (Gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

 

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN HES KODU AÇIKLAMASI

"Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız HES kodunu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.

Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak."

HES KODU KULLANMAK ZORUNLU OLACAK

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecek

HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.  


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