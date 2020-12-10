HES kodu nedir? HES kodu alma, HES kodu sorgulama (HES kodu üretme ve listeleme)

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HES kodu nasıl alırım? Hayat Eve Sığar kod nasıl alınır? Hayat Eve Sığar e-devlet, HES kodu almak için ne yapılır? HES kodu alımı, HES kodu uygulama, HES kodu almak için yapılması gerekenler konusunda Sağlık Bakanlığı bilgilendirme mesajlarını yayınladı. Hem Google üzerinden hem de Android işinde yapılan aramalarda Hayat Eve Sığar ekranı bulabilirsiniz. Peki nasıl HES kodu alınır? HES kodu uygulamada, Hayat Eve Sığar ekranı bilgisi devam ediyor.HES kodu seyahatlere çıkmadan, AVM'lere girmeden önce kesinlikle alınması gerekiyor.Uygulama, koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösteriyor.Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES Kodu İşlemleri bölümüne girilir.'HES kodu Oluştur' butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.SMS yöntemi ile: HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Seri Numarasının Son 4 hanesi ve Paylaşım Süresi (Gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır."Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız HES kodunu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak."Şehirlerarası Seyahat için HES Kodu nasıl alınır sorusu Türkiye'de büyük bir şekilde merak ediliyor ve google'da aratılıyor. HES Kodu, mobil uygulama ve SMS ile alınır.Hayat Eve Sığar uygulaması Play Store ve App store üzerinden indirilip kullanılmaya başlanabiliyor.giriş yapmak için sizden kişisel bilgilerinizi istiyor. Kişisel bilgilerinizi ve yaşadığınız yerin tam ve düzgün olarak girdikten sonra bölgenizin ne kadar riskli olduğu, bölgenizde evinde karantina altında olan corona virüs hastası var mı soruları yanıt buluyor.Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecekHES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.