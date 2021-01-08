Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi
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08 Ocak 2021 16:51
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçta "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi ve Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Enzo Roco'nun da kural dışı haraket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.



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