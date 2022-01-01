Herve Renard: "Arabistanlılar mutlu olmayı hak ediyor"

Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, maçın ardından konuştu.

Herve Renard: 'Arabistanlılar mutlu olmayı hak ediyor'
Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard ise; "Mutlu olmayı hak eden 35 milyon Suudi Arabistanlı var. Onları düşünmeliyiz. Evet, tarihi bir galibiyet aldık ve sonsuza dek bunun izleri sürecek. Ancak aynı zamanda geleceğe odaklanmalıyız." dedi.

Renard ayrıca, "Hemen kalan maçlara çalışmamız gerekiyor. Arjantin galibiyetini kutlamamız 20 dakika sürdü ve bitti. Şimdi diğer 2 maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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