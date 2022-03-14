Hertha'da görev Felix Magath'ın!

Tayfun Korkut ile yollarını ayıran Hertha Berlin'i sezon sonuna kadar Felix Magath'ın çalıştıracağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hertha'da görev Felix Magath'ın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2022 00:50
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Felix Magath'ın getirildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Tayfun Korkut'un yerine sezon sonuna kadar mavi-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Felix Magath'ın yapacağı belirtildi.

Hertha Berlin Sportif Direktörü Fredi Bobic, Magath'ın oldukça deneyimli bir teknik direktör olduğunu ve kendilerini mevcut zorlu durumdan çıkarabileceğini kaydetti.

68 yaşındaki Magath da Hertha Berlin'in durumunu bildiğini ve takımın kümde kalması için yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Magath, teknik direktörlük kariyerinde Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg ve Schalke 04'ü çalıştırmış, en son 2016-2017 sezonunda Çin'in Shandong Taishan takımında görev yapmıştı.

Ligde 26 hafta sonunda 23 puanla düşme hattına bulunan Hertha Berlin, kasım ayında göreve getirilen Tayfun Korkut'un görevine son verildiğini duyurmuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.