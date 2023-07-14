Hertha Berlin'in favorisi Serdar Dursun

forması giyen'a Almanya'danilgisi devam ediyor.Alman basınında yer alan habere göre,'in yeni bir hücum transferi yapmak istediği vurgulandı.Bundesliga'ya veda eden kulüpte, favori hücum takviyesi için favorilerden birinin de'denolduğu ifade edildi.Deneyimli forvetinile bir yıllık sözleşmesinin kaldığı hatırlatıldı ve bu transferin'luk bir bedelle gerçekleşebileceği iddia edildi.için ayrıca eski kulübü'in de nabız yokladığı öne sürüldü.31 yaşındaki forvetin adı daha önce de Macaristan ekibiile anılmıştı.2021 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli forma altında çıktığı ligde iki sezonda çıktığı 51 maçta 16 gol attı ve 7 asist yaptı.