Hertha Berlin'in favorisi Serdar Dursun

Hertha Berlin'in hücum hattına transfer yapmak istediği ve favori adaylarından birinin de Serdar Dursun olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Hertha Berlin'in favorisi Serdar Dursun
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14 Temmuz 2023 15:27
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 15:31
Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'a Almanya'dan transfer ilgisi devam ediyor.

BERLİN'DE FAVORİLERDEN BİRİ

Alman basınında yer alan habere göre, Hertha Berlin'in yeni bir hücum transferi yapmak istediği vurgulandı.

Bundesliga'ya veda eden kulüpte, favori hücum takviyesi için favorilerden birinin de Fenerbahçe'den Serdar Dursun olduğu ifade edildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Deneyimli forvetin Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesinin kaldığı hatırlatıldı ve bu transferin 1 milyon euro'luk bir bedelle gerçekleşebileceği iddia edildi.

ESKİ KULÜBÜ DE İSTİYOR

Serdar Dursun için ayrıca eski kulübü Darmstadt 98'in de nabız yokladığı öne sürüldü.

31 yaşındaki forvetin adı daha önce de Macaristan ekibi Ferencvaros ile anılmıştı.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

2021 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli forma altında çıktığı ligde iki sezonda çıktığı 51 maçta 16 gol attı ve 7 asist yaptı.

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