Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, kısa süre önce göreve getirdiği teknik adam Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aračić'in görevlerine son verildiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübün içinde bulunduğu durumun umut göstermemesi sebebiyle, yapılan derin analizler sonucu teknik direktör Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aračić ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Yeni teknik direktör kısa sürede açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Görevine son verilen Tayfun Korkut ise: "Ne yazık ki başlangıçtaki yüksek ivmemizi koruyamadık ve başarısız bir tablo ortaya koyduk. Bana güvendikleri için Hertha Berlin ailesine teşekkür ediyor, gelecekte başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Hertha Berlin, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı 14 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.





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