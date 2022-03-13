Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Herthabsc.de
Abone Ol
Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2022 13:33
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, kısa süre önce göreve getirdiği teknik adam Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aračić'in görevlerine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübün içinde bulunduğu durumun umut göstermemesi sebebiyle, yapılan derin analizler sonucu teknik direktör Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aračić ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Yeni teknik direktör kısa sürede açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Görevine son verilen Tayfun Korkut ise: "Ne yazık ki başlangıçtaki yüksek ivmemizi koruyamadık ve başarısız bir tablo ortaya koyduk. Bana güvendikleri için Hertha Berlin ailesine teşekkür ediyor, gelecekte başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hertha Berlin, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı 14 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.