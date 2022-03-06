Hertha Berlin'de Tayfun Korkut'a sesleri!

Hertha Berlin'in Frankfurt'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar Tayfun Korkut'a istifa tezahüratları yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hertha Berlin'de Tayfun Korkut'a sesleri!
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06 Mart 2022 01:21
Bundesliga'da bu hafta Eintracht Frankfurt'a 4-1 mağlup olan Hertha Berlin'de teknik direktör Tayfun Korkut maç sonunda tribünlerden 'istifa' tepkisiyle karşılaştı.

2022'de henüz galibiyeti olmayan Hertha Berlin, Frankfurt yenilgisiyle son 8 maçta 6 mağlubiyet 2 beraberlik alarak küme düşme potasına girdi. Maç sonunda tribünlerden istifa sesleri yükselirken Tayfun Korkut yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bu işin içindeyim, duygusallık var. Sahada olanlardan dolayı ben de çok mutsuzum. Durumu düzeltebileceğimize ben de ekibim de sonuna kadar inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tayfun Korkut yönetiminde Hertha Berlin çıktığı 12 maçta 9 puan toplayabildi.

Hertha Berlin önümüzdeki hafta ligin dişli ekiplerinden Mönchengladbach'a konuk olacak.

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