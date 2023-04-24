Hertha Berlin'de kriz: İdmandan kovdu

Almanya Bundesliga'da kötü günler geçiren Hertha Berlin'de iç karışıklık yaşanıyor.



Alman basınından Bild'in haberine göre; Hertha Berlin Teknik Direktörü Pal Dardai, takım konuşması yaptığı sırada ciddiyetsiz davranışlarda bulunan Hırvat oyuncu Ivan Sunjic'i idmandan kovdu.



"DEFOL GİT, GÜLE GÜLE"



Haberde, 4-2'lik Werder Bremen mağlubiyeti sonra yaptığı açıklamada takımdaki ciddiyetsizliğe değinen Dardai'nin, maç sonrası yapılan idmanda ciddiyetsiz ve umursamaz görünen Sunjic'i idmandan kovduğu ifade edildi. Sunjic'in ise bu kararın üzerine "birkaç kez yere tükürerek" soyunma odasına gittiği, Dardai'nin ise "Görüyorsunuz değil mi? Defol git, güle güle" diyerek Sunjic'in arkasından seslendiği öne sürüldü.



22 puanı bulunan Hertha Berlin, Bundesliga'da son sırada yer alıyor.





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