Hertha Berlin, Bundesliga'ya veda etti

Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin, sahasında Bochum ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Hertha Berlin'in bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Haber; Sporx.com
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Hertha Berlin, Bundesliga'ya veda etti
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20 Mayıs 2023 18:42
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 20:27
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Hertha Berlin, sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi. Berlin Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.

Hertha Berlin, 63. dakikada Lucas Tousart ile öne geçti. Bochum bu gole 90+4'te Keven Schlotterbeck ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Hertha Berlin, puanını 26 yaptı. Hertha Berlin'in bitime bir hafta kala Bundesliga'dan düşmesi kesinleşti. Bochum ise 32 puana yükseldi.

Ligin son haftasında Hertha Berlin, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Bochum, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

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