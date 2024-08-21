Herro: "Sakatlıklar olmasa, şampiyonluğa kadar yolumuz var"

Miami Heat guardı Tyler Herro, Heat'i şampiyonluk yarışından alıkoyan faktörün sakatlıklar olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Herro: 'Sakatlıklar olmasa, şampiyonluğa kadar yolumuz var'
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21 Ağustos 2024 11:48
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 11:57
Miami Heat guardı Tyler Herro, Heat'i şampiyonluk yarışından alıkoyan faktörün sakatlıklar olduğunu iddia etti.

Herro, Forbes'tan Mat Issa'ya yaptığı açıklamada sakatlıkların Heat'in şampiyonluk potansiyeline ulaşmasını engellediğini dile getirdi:

"Henüz tam sağlığımıza kavuşamadık. Ancak kavuştuğumuzda oldukça derin bir takımımız olduğunu düşünüyoruz, Doğu'dan çıkarak sonunda NBA şampiyonluğunu kazanabilecek kadar derin bir takım...

Takım biraz farklı görünebilir ancak daha da iyi olmaya devam edeceklerini umduğumuz birçok genç adamımız var. Bam Adebayo ve ben, bu ligde tam teşekküllü veteranlar olmaya başlayan genç adamlarız.

Terry Rozier artık sağlıklı ve rekabete hazır. Ardından geçen sezon playofflarda oynayamadığı için ekstra motive olmuş bir Jimmy Butler da var."

Sakatlıkların önceki sezon yerle bir ettiği Miami ekibinde Butler, Rozier, Josh Richardson, Nikola Jovic, Caleb Martin ve Herro, önemli bir süre parkelerden uzak kalmışlardı.

Adebayo ve Jaime Jaquez Jr. Heat kadrosunda en az 70 normal sezon maçına çıkan tek oyuncular olmuştu.

Takım yine de playofflara kalmayı başarmış olsa da, Butler, Heat'in ilk play-in turnuvası maçında MCL burkulması geçirmiş ve sezonun geri kalanını kaçırmıştı.

Miami sonrasında, playoff ilk turunda Boston Celtics'e beş maçta mağlup olmuştu.

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