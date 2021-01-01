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Herro'nun yarı saha pası, yanlışlıkla üçlük oldu!

Miami Heat guardı Tyler Herro, takım arkadaşı Jimmy Butler'a yarı sahadan alley-oop pası vermeye çalışırken üçlük isabeti bularak, komik bir ana imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro, takım arkadaşı Jimmy Butler'a yarı sahadan alley-oop pası vermeye çalışırken üçlük isabeti bularak, komik bir ana imza attı.

Herro, takımının dün gece New Orleans Pelicans'a karşı oynadığı maçta, kariyer üçlük isabetlerine yanlışlıkla bir yenisini ekledi.

Üçüncü çeyreğin bitimine 4:51 kala Herro, bir hızlı hücum pozisyonunda takım arkadaşı Butler'a yarı sahadan alley-oop pası vermeye çalışırken, attığı top potaya girince üçlük isabeti bulmuş oldu.

Karşılaşmayı 19 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle tamamlamış olan Herro'nun "üçlüğü" şu şekilde girdi:


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