Herro: "Miami Heat'ten ayrılma gibi bir planım yok"

Miami Heat guardı Tyler Herro, kendisi hakkında dolaşan takas söylentilerine nasıl yaklaştığını konuştu.



Yakın zamanda medyaya konuşan Herro, takas söylentilerini dinlemeyi bıraktığını ve Heat'ten ayrılmayı planlamadığını söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse, tüm bunları dinlemeyi bıraktım. Oynamadığımız her an veya oynasak bile, adım bir yerlerde anılıyor. Şu anda artık olan bu. Ben daha iyiye gitmeye ve bu takımı da daha iyi hale getirmeye odaklanmış durumdayım. Milwaukee'nin bir şampiyonluk kazandığını gördük ve çok eğlenceli görünüyordu. Biz de aynı şekilde bir şampiyonluk kazanmak için yapılanıyoruz ve şahsen bir yere ayrılmayı planlamıyorum."



Herro, ikinci sezonunda 15.1 sayı, 5.0 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları tutturmuştu.



