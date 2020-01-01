Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Herro: "LeBron, NBA'in bölüm sonu canavarı!"

Miami Heat guardı Tyler Herro, NBA bir video oyunu olsaydı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 'bölüm sonu canavarı' olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro, NBA bir video oyunu olsaydı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 'bölüm sonu canavarı' olacağını söyledi.

Herro, yakın zamanda The Players' Tribune'a çaylak sezonundan bahseden bir makale yazdı ve ligdeki ilk sezonunda öğrendiği 14 şeyden bahsetti.

James'le yüzleşmek de bu listeye dahildi ve Herro, LeBron'a ve bulunduğu seviyeye verdiği takma adını, şu şekilde koydu:

"NBA bir video oyunuysa, LeBron bölüm sonu canavarı gibidir. Sanırım sezonumuzun sonunu bu şekilde özetleyebilirim. Bir açıdan, kesinlikle bir başarısızlıktı. Burada bir kültür var bunu üstleniyoruz. Amacımız şampiyonluklar kazanmak. Ve sonuca ulaşamadık. Ama başka bir açıdan, inanılmaz bir maratondu. Yüreğimizi ortaya koyduk. Gerçekten iyi takımları yendik. Ve en son, bölüm sonu canavarına karşı biraz yetersiz kaldık."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal