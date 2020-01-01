Herro: "LeBron, NBA'in bölüm sonu canavarı!"

Miami Heat guardı Tyler Herro, NBA bir video oyunu olsaydı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 'bölüm sonu canavarı' olacağını söyledi.



Herro, yakın zamanda The Players' Tribune'a çaylak sezonundan bahseden bir makale yazdı ve ligdeki ilk sezonunda öğrendiği 14 şeyden bahsetti.



James'le yüzleşmek de bu listeye dahildi ve Herro, LeBron'a ve bulunduğu seviyeye verdiği takma adını, şu şekilde koydu:



"NBA bir video oyunuysa, LeBron bölüm sonu canavarı gibidir. Sanırım sezonumuzun sonunu bu şekilde özetleyebilirim. Bir açıdan, kesinlikle bir başarısızlıktı. Burada bir kültür var bunu üstleniyoruz. Amacımız şampiyonluklar kazanmak. Ve sonuca ulaşamadık. Ama başka bir açıdan, inanılmaz bir maratondu. Yüreğimizi ortaya koyduk. Gerçekten iyi takımları yendik. Ve en son, bölüm sonu canavarına karşı biraz yetersiz kaldık."



