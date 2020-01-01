Herro: "Jimmy'nin nasıl bir adam olduğunu tüm dünya gördü!"

Miami Heat guardı Tyler Herro, yıldız takım arkadaşı Jimmy Butler'ı övdü.



Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers ile geçirdiği zamanın büyük bir kızgınlıkla sona erdiğinden ötürü, uzun bir süredir, Butler'ın kötü bir takım arkadaşı olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu.



Heat ile aradığı yeri bulan Butler hakkındaki tüm olumsuz yorumları, Tyler kendisi hakkında söyledikleriyle şöyle yalanladı:



"Jimmy Butler kazanan bir adamdır. Sanırım bunu geçen sezon tek öğrenen ben değildim. Bütün dünya gördü. Ama görmelerinin bu kadar uzun sürmesi bence şaşırtıcıydı. Jimmy, gördüğüm en çalışkan adamdır, gerçekten bir numaradır.



Adam hedefleri için canını dişine takar. Ve bence şu düşünceyi ifade etmenin en kibar yolu şudur: temelde, ya en az onun kadar sıkı çalışmalısın, ya da önünden çekilmelisin. Ve Heat kültürü Jimmy için mükemmel bir uyum, çünkü şu anda tüm üyeleri birbirinden daha fazla çalışmaya uğraşan bir kadroya liderlik ediyor.



Şu anki durumumuz şey gibi... arada sırada bir maç kaybedecek miyiz? Evet, olabilir. Ama önce bizi öldürmeniz gerekecek."



