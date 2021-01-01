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Herro: "İsmim Luka ve Trae ile beraber anılmalı!"

Miami Heat guardı Tyler Herro, adının Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Atlanta Hawks yıldızı Trae Young ile "aynı kategoride yer alması gerektiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro, adının Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Atlanta Hawks yıldızı Trae Young ile "aynı kategoride yer alması gerektiğini" söyledi.

Herro, çaylak yılından sonra pek çok kişinin beklediği sıçramayı yapmamış olsa da, halen NBA'in yükselen yıldızlarından bazıları ile aynı tartışmalarda yer alması gerektiğine inanıyor.

Herro bunları Bally Sports Sun'dan Jeremy Tache'ye anlattı:

"Luka (Doncic), Trae (Young) ve Ja (Morant) gibi ligde bir gün All-Star veya süperstar olabilecek isimler kategorisinde benim de adım yer almalı. Her gün çalışıyorum ve daha iyiye gitmeye devam ediyorum."

Herro, 2020 Finalleri yolunda oynadığı 21 playoff maçında 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalayarak, Miami'nin hücumdaki kilit isimlerinden biri haline gelmişti.

Herro'nun 2021-22 sezonu öncesi oynanan hazırlık maçlarında yakaladığı 20.8 sayı ortalaması, ligde dördüncü sırada yer alıyor.


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