Miami Heat guardı Tyler Herro'nun sağ orta ve yüzük parmağı kırıldığı için 4-6 hafta oynamayacağı bildirildi.



Koç Erik Spoelstra, Heat'in Milwaukee Bucks'ı 130-117 yendiği playoff ilk turu 1. maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Herro'nun sağ elindeki orta ve yüzük parmağının kırılması nedeniyle 4-6 hafta parkelerden uzak kalacağını söyledi.



Herro'nun, devre arasına birkaç dakika kala topu yakalamak için yere daldığı bir pozisyonda, acı içinde yerde kıvrandığı görüldü. Miami'nin ikinci yarıya dönmeyeceğini açıklamasıyla, 23 yaşındaki oyuncu geceyi 12 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle tamamlamış oldu.



Herro'nun yokluğunda, Spoelstra'nın bu dakikaları Victor Oladipo ve Duncan Robinson arasında dağıtması bekleniyor.





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