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Herro: "Gördüğünüz gibi, bubble dışında da iyiyiz"

Miami Heat guardı Tyler Herro, insanların Heat'e saygı duymaya başlaması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro, insanların Heat'e saygı duymaya başlaması gerektiğini söyledi.

Herro, ekibinin "Doğu'nun zirvesinde" olduğu ve "bubble'ın dışında da iyi oynayabileceğini" kanıtladığı için, insanların Heat'e saygı duymaları gerektiği fikrini dile getirdi:

"Artık gördüğünüz gibi, bubble dışında da iyi oynayabiliyoruz. Şu anda Doğu'nun zirvesindeyiz. Buranın ne kadar derin olduğunu biliyoruz... Bubble'ın dışındayız ve playofflara hazırız. Kendimizi şampiyonluk için rekabet edecek konuma getirdik... Artık ufukta beliren tehlikeli takım konumunda değiliz."

46-24'lük dereceye sahip olan Heat ekibinde Yılın Altıncı Adamı ödülünün en önde gelen adayı olan Herro, sezonda 21.0 sayı, 4.8 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarına sahip.


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