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Herro: "Bu sezon ilk beş başlarım sandım!"

Miami Heat guardı Tyler Herro, bu sezon Heat kadrosunda "kesinlikle ilk beşte başlayacağını düşündüğünü" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Tyler Herro, bu sezon Heat kadrosunda "kesinlikle ilk beşte başlayacağını düşündüğünü" söyledi.

Hem hayranları hem de meslektaşları arasında popüler bir oyuncu olan Herro, başarılı bir çaylak sezonundan çıkıyor. Herro, 2020 NBA Draft sınıfının en yüksek dördüncü sayı ortalamasına sahipken, 2020-21 sezonunda, Draft sınıfındaki en yüksek ikinci üçlük yüzdesinin de sahibi.

Kariyerine bu kadar güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra Herro, sezon öncesinde takımda ilk beş başlayacağını düşündüğünü itiraf etti:

"Kesinlikle ilk beş başlayacağımı düşünmüştüm."

Bunun yerine Herro, sezonun ilk 14 maçından sonra benche alınmıştı ve kendisinin yerine takımın diğer guardı Kendrick Nunn bu rolü üstlenmişti.

Benche geçmesine rağmen, bu konuda pozitif kalan Herro, "Sezon ilerledikçe işler değişti ve şu anda benchten gelip işimi yapmaya devam etmekte bir sorun yok. Benchten de skor katkısı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Takıma enerji getirmeye çalışarak, ikinci kadro sahaya girdiğinde işimi yapmayı sürdüreceğim." şeklinde konuştu.

Maç başına 15.6 sayı, 5.1 ribaund ve 3.5 asist ile kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakalayan Herro, rol değişikliğinin sahadaki üretimine zarar vermediğini kanıtlamaya devam ediyor.


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