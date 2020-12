Herro: "Beyaz olduğumuz için, Duncan'la bizi hedef alıyorlar!"

Miami Heat guard Tyler Herro, diğer takımların savunmada kendisini ve Duncan Robinson'ı beyaz oldukları için hedef aldığını düşündüğünü söyledi.



NBA'in en iyi şutörlerinden ikisi olan Herro ve Robinson, savunma tarafında büyük dikkat toplayan oyuncular olarak biliniyorlar.



Ancak Herro'nun J.J. Redick ve Tommy Alter ile "The Old Man & The Three" podcastinde belirttiği üzere, kendisinin ve takım arkadaşının dördüncü çeyrekte hücumlara karşı bu kadar sık şekilde hedef alınmasının başka bir nedeni olabileceğine inanıyor: tenlerinin rengi.



Redick: "Bunu kendi hayatımda da yaşadım, ancak maçların dördüncü çeyreğinde, kısa kollu beyaz adamlar olduğunuz için takımların sizi savunmada hedef aldığını hiç hissettiniz mi?



Herro: "Evet, evet. Yani ben ve Duncan bu noktada biliyoruz, oyuna girdiğimizde, ne olursa olsun bizim önümüze geliyorlar. Dünyanın en iyi savunmasını da yapsanız, yine de üstümüze geliyorlar. "