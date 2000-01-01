Herro, babasına: "Bana mesaj atmayı bırakman lazım, Jimmy iyi bir adam"

Miami Heat çaylağı Tyler Herro'nun, takım arkadaşı Jimmy Butler'ı eleştirdiği için, zamanında babasına kızdığı bildirildi.



Herro ve Butler, Miami'deki ilk yıllarında çok iyi arkadaş olmuşlardı. Genç çaylak ve veteran oyuncunun, hem sahada hem de saha dışında çok iyi bağ kurdukları görülmüştü.



Bu birlik, söylenene göre, Herro'nun babasının Butler hakkındaki endişelerini dile getirdiğinde ve 20 yaşındaki oyuncu bu yorumları beğenmediğinde gelişmeye başlamıştı.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre, Tyler'ın babası Chris, oğlunun Temmuz 2019'da Chicago'da Butler'la beraber olduğunu bilmekten pek memnun olmamıştı. O zamanlar Butler NBA'de pek sevilen bir oyuncu değildi ve bir babanın, oğlunun kiminle takıldığı konusunda bu şekilde tepki verdiğini görmek de normaldi.



"Bir ebeveyn olarak Jimmy hakkında hikayeler duyuyorsunuz ve sadece onun iyi olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Bana kızmıştı, 'Baba, bana mesaj atmayı bırakmalısın. Jimmy iyi bir adam' demişti."



Son üç yıl, görünüşe göre favori yerini bulduğu Heat'e takas edilmeden önce Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers ile oynayan Butler için iniş çıkışlı bir dönem olmuştu.



Herro ile bağ kuran Jimmy, önümüzdeki yıllarda da Doğu'da rekabet etmek için Heat'i taşımaya hazır.



