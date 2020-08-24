PSG'nin İspanyol orta saha oyuncusu Ander Herrera, Şampiyonlar Ligi'ni 1-0 yenilgiyle PSG'ye kaptırdıkları karşılaşma sonrasında konuştu.



Konuşmakta zorlandığını belirten Herrera, "Rezalet, çok kötü hissediyorum. Yarın, her şeyi tekrar düşüneceğiz, şu anda konuşmak zor. Bu noktaya tekrar gelmeye çalışacağız. Seneye kendimizi geliştireceğiz" dedi.



Önemli bir gelişim gösterdiklerini kaydeden tecrübeli isim, "Çok şans bulduk, belki de düşündüklerinden daha da çok. Ama golü atamadık. Her şeyi çöpe atamayız. Cumartesi günü tekrar hayallerimize ulaşmak için mücadeleye başlyacağız." ifadelerini kullandı.



