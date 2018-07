Heroes of the Storm'un yeni kahramanı olsa mı?

Warcraft'ın başlarında çocukluğunu gördüğümüz şimdiyse koskoca adam olup babasının izlerinden gitmeye çalışan tecrübesiz genç Alliance kralı Anduin'den bahsediyoruz tabi ki de.



CarbotAnimations isimli Youtube kanalı Mayıs ayında yaptığı bir videoda "Anduin Heroes of the Storm'da olsa nasıl olurdu?" sorusu üzerine düşünüp bir video hazırlamış. Öncelikle tabi ki de Varian'ın oğlu olduğu için Multiclass olurdu şeklinde de devam etmiş. Sizleri videonun eğlenceli dakikalarına bırakırken gerçekten de bu konu hakkında düşündüklerinizi merak ediyor ve yorum kısmına belirtmenizi istiyorum, Anduin bu videodaki haliyle Heroes of the Storm'a eklense hoş olur muydu, yoksa değişmesi gereken kısımlar var mı?









Hazırlayan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk