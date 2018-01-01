Heroes of the Storm'un yeni kahramanı olsa mı?

Olsa güzel olurdu bizce…


Warcraft'ın başlarında çocukluğunu gördüğümüz şimdiyse koskoca adam olup babasının izlerinden gitmeye çalışan tecrübesiz genç Alliance kralı Anduin'den bahsediyoruz tabi ki de.

CarbotAnimations isimli Youtube kanalı Mayıs ayında yaptığı bir videoda "Anduin Heroes of the Storm'da olsa nasıl olurdu?" sorusu üzerine düşünüp bir video hazırlamış. Öncelikle tabi ki de Varian'ın oğlu olduğu için Multiclass olurdu şeklinde de devam etmiş. Sizleri videonun eğlenceli dakikalarına bırakırken gerçekten de bu konu hakkında düşündüklerinizi merak ediyor ve yorum kısmına belirtmenizi istiyorum, Anduin bu videodaki haliyle Heroes of the Storm'a eklense hoş olur muydu, yoksa değişmesi gereken kısımlar var mı?



Hazırlayan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk

 
Video Galeri
Son haberler
...

Rift Rivals'ta Final Nasıl Oynanacak?
...

FACEIT, Twitch ve YouTube ile anlaştı!

...

FaZe cromen'e mecbur kalmış!
...

ESL One Cologne'de yarı finalin adı belli oldu!
...

Panorama UI betadan çıktı! CS:GO'ya dev güncelleme!
...

Razer'in En Yeni Ve En İyi Klavyesi: Razer Hunstman Elite!
...

NBA 2K League'de 8. hafta başlıyor!
...

Heroes of the Storm'un yeni kahramanı olsa mı?
...

This Is The Police 2 İçin Çıkış Tarihi Duyuruldu!
...

Pokemon GO'da Takas Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Sporx Anasayfasına Dön