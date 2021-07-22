Hernani'ye Türkiye'den 3 takım talip çıktı

Levante'nin Portekizli sağ kanat oyuncusu Hernani'ye Süper Lig'den 3 talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Hernani'ye Türkiye'den 3 takım talip çıktı
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22 Temmuz 2021 14:03
Bonservisi La Liga ekiplerinden Levante'de bulunan Hernani'ye Süper Lig ekiplerinden kanca...

Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan temsilcisi Al-Wahda Mekka'da kiralık olarak geçiren Portekizli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Levante ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Al-Wahda'da 28 resmi maça çıkan Hernani, 5 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.


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