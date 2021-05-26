Hernani transfer için Galatasaray'ı bekliyor

Hem seçim hem teknik direktör belirsizliğinde orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yönetim, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı.Finansal Fair Play anlaşması gereği transfer bilançosunda eksiye düşemeyen, bu nedenle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Hernani'yi bedelsiz olarak transfer etmek için çalışmalara başladı.Sarı-kırmızılı yönetim, Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncuya benzer bir kontrat sunmayı planlıyor. İtalya'da Serie A'da Parma'nın küme düşmesiyle birlikte serbest kalması beklenen Hernani'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı ancak teknik heyetin belli olmaması sebebiyle kararsız olduğu belirtiliyor.Atletico Paranaense altyapısından yetişen Hernani, 3 sezon Brezilya ekibinde düzenli olarak forma giyen Hernani, 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu.Önce Saint Etienne'ye kiralanan Hernani, 2019-2020 sezonu başında 1 milyon euro kiralama ücreti karşılığında Parma'ya verildi. Parma, iyi bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncunun bonservisini 4.48 milyon euro karşılığında aldı.