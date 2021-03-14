"Herkes Ozan'ın sorunları 1 saniyede çözmesini bekliyor"

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgili Wolverhampton maçı öncesinde değerlendirme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Herkes Ozan'ın sorunları 1 saniyede çözmesini bekliyor'
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14 Mart 2021 03:56
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın performansı ve takıma katkısı ile ilgili konuştu.

Klopp, Ozan Kabak'ın çok yetenekli olduğunu ancak takımdan tüm defansif sorunları çözebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Alman menajer açıklamasında, "Ozan oynadığı ilk andan beri hep iyi oynuyor. Şu ana kadar en iyi performansını gösterdi mi, muhtemelen hayır. Uyum sağlamaya devam ediyor, ondan çok memnunum. Herkes onun sadece 20 yaşında olduğunu biliyordu, inanılmaz bir yeteneği var" sözlerini kullandı.

Ozan'ın Liverpool kadrosunda gelir gelmez direkt 11'de oynamak zorunda kalmanın zorluklarını yaşadığını belirten Klopp, "Van Dijk'ın yokluğunda 20 yaşında bir çocuk getiriyoruz ve herkes tüm sorunların bir saniyede çözülmesini istiyor. Bir yere uyum sağlamaya çalıştığınızda kendiniz olamazsınız. Uyum sağlamak ve kendiniz olmak ikisi bir arada biraz zaman alabilir, bu çok normal" diye konuştu.

Ozan Kabak Liverpool formasıyla bugüne kadar 4 Lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi.



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