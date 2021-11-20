Herkes eve, Fatih Terim kampa

2 haftadır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını analiz eden teknik heyet 'hücum' planı kurguladı. Terim ve ekibi bu gece takımı eve yollayıp Florya'da son şablonu çizecek

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Herkes eve, Fatih Terim kampa
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20 Kasım 2021 12:30
Milli maçlar için verilen arada Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe'yi devirmek için tüm planlarını masaya yatırdı. Necati Ateş ve Selçuk İnan'la birlikte rakiplerinin tüm maçlarını mercek altına alıp analizlerini yapan teknik heyet, hücum ağırlıklı bir planlama ile sahaya çıkma kararına vardı.

Taylan'ı yedek soyundurup tek ön libero olarak Berkan'ı kullanacak olan İmparator, Halil'i forvet arkası pozisyonuna çekip ileri uca Mohamed'i koyacak. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in yan-hava topları zafiyetini video-analizlerle takımına gösteren Fatih Terim, baskı oluşturmama adına takımını kampa almayacak.

Ancak Terim geçen sezon Kadıköy'de kazandıkları derbi öncesinde yaptığı gibi dev maça evinde değil Florya'da hazırlanacak. Terim'in son taktik çalışmasının ardından bu gece tesiste kalmayı planladığı öğrenildi. Futbolcular ise yarın sabah Florya'da toplanacak.


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