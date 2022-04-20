Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi, play-off oynamaya hak kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
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20 Nisan 2022 02:04
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligin normal sezonunu Fenerbahçe Safiport lider olarak geçti.

Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan UMF Yapı İzmit Belediyespor ve Elazığ İl Özel İdare küme düştü.

Normal sezon sonunda puan durumu şu şekilde oluştu:

  O G M AS YS Av. Puan
1.Fenerbahçe Safiport 26 24 2 23212 1589 732 50
2.ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 26 20 6 2066 1682 384 46
3.OGM Ormanspor 26 20 6 2069 1822 247 46
4.Nesibe Aydın 26 18 8 1988 1845 143 44
5.Galatasaray 26 17 9 1878 1732 146 43
6.BOTAŞ 26 15 11 1992 1848 144 41
7.Bursa Büyükşehir Belediyespor 26 13 13 1846 1987 -141 39
8.Çankaya Üniversitesi 26 11 15 1982 2078 -96 36
9.Beşiktaş HDI Sigorta 26 11 15 1881 1947 -66 37
10.Hatayspor 26 9 17 1976 2113 -137 35
11.Antalya 07 Basketbol 26 8 18 1668 1956 -288 34
12.Bellona Kayseri Basketbol 26 7 19 1801 2026 -225 33
13.UMF Yapı İzmit Belediyespor 26 7 19 1830 2078 -248 33
14.Elazığ İl Özel İdare 26 2 24 1643 2238 -595 28
Çeyrek final programı belli oldu

Ligde play-off etabı, çeyrek final mücadeleleriyle 22 Nisan Cuma günü başlayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle:

22 Nisan Cuma:

14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray

16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi

23 Nisan Cumartesi:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor

16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ

25 Nisan Pazartesi:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport

19.00 Galatasaray - Nesibe Aydın

26 Nisan Salı:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

18.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor



 
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