Her zerrede Torreira!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, insanüstü performansıyla kalpleri fethetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Her zerrede Torreira!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 10:57
Lucas Torreira
Lucas Torreira
Galatasaray
Galatasaray'ın Başakşehir engelini geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Sarı kırmızılılarda tüm oyuncuların performansı başarılı bulundu ama bir isim ön plana çıktı: Lucas Torreira...

Uruguaylı oyuncu orta alandaki bitmez bilmez enerjisi ve cansiparane mücadelesiyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisi topladı. Taraftarlar tecrübeli futbolcuyu yere göğe sığdıramazken Galatasaray'ın sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir Torreira paylaşımı geldi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun sahaya yayılmış yüz resmini koyarak, "Lucas Torreira, her zerrede" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery