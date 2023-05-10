Galatasaray'ın Başakşehir engelini geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Sarı kırmızılılarda tüm oyuncuların performansı başarılı bulundu ama bir isim ön plana çıktı: Lucas Torreira...Uruguaylı oyuncu orta alandaki bitmez bilmez enerjisi ve cansiparane mücadelesiyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisi topladı. Taraftarlar tecrübeli futbolcuyu yere göğe sığdıramazken Galatasaray'ın sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir Torreira paylaşımı geldi.Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun sahaya yayılmış yüz resmini koyarak, "Lucas Torreira, her zerrede" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.