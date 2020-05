Her Şey Seninle Güzel filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ FRAGMANI İZLE

Başrolerinde Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un olduğu 'Her Şey Seninle Güzel' filmi Kanal D'de ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosu kadar konusu ile de dikkat çeken filmin detayları sorgulanıyor. İşte, Her Şey Seninle Güzel filmi hakkında tüm merak edilenler....Her Şey Seninle Güzel filminin çekimleri büyük orada İzmir'de gerçekleştirildi.Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Her Şey Seninle Güzel filminde özetle şunlar anlatılıyor;"Deniz unutmayı başaramadığı büyük aşkı Emre'yi kaybetme tehlikesinin iyice kendini hissettirdiğini görünce İzmir'e gider. Emre'nin gönlünü çalabilmek için rekabet halinde olduğu Melisa tahmin ettiğinden çok daha zorlu bir rakip olarak karşısına çıkınca, en zor zamanlarda hep fikirlerine başvurduğu Bulut'tan yardım ister."Her Şey Seninle Güzel, hayatının aşkını kaybetmek istemeyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Deniz başarılı bir kariyere sahip olan genç bir kadındır. Deniz'in içindeki tek yara, eski sevgilisi Emre ile yollarını ayırmış olmaktır. İkili artık ayrılmış olsalar da, zamanında aşık olduğu ve unutamadığı bu genç adam, Deniz için her zaman hayatının aşkı olarak kalır. Deniz, bir türlü unutmayı başaramadığı Emre'yi uzaktan sevmeye devam ederken, bu kez onu gerçekten kaybedeceğini anladığı bir haberle sarsılır. Hayatının aşkını kaybetmek istemeyen kadın soluğu İzmir'de alır. Fakat Deniz'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısında oldukça güçlü bir rakibi olduğunu öğrenen Deniz, Bulut'tan yardım istemek zorunda kalır. Artık kimin aşkı daha büyükse mücadeleyi o kazanacaktır...