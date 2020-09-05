UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 1. maçında İzlanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İngiltere, 1-0'lık skorla mağlup etti.



İlk yarısı 0-0 biten mücadelede İngiltere, 71. dakikada Kyle Walker'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İzlanda da 90. dakikada Ingason'un elle oynaması sonrası gördüğü ikinci sarı kartla eksildi.



90. dakikada Raheem Sterling, penaltı için topun başına geldi ve ağlara geldi. İzlanda, 90+3. dakikada penaltı kazandı. +5'te Bjarnason, penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Bu sonuçla İngiltere A Ligi 2. Grup'ta 3 puana yükseldi. İzlanda ise ilk maçını puansız kapattı.



