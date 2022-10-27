Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran ve milyonlarca tohum topunu doğayla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Efes ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesi, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla tekrar gerçekleştirilecek.Proje sayesinde, Anadolu Efes oyuncularının kaydedeceği sayılar katlanarak tohum topuna dönüşecek. Kampanya sadece oyuncuların atacağı sayılarla sınırlı kalmayacak. Maç içinde gerçekleştirilecek desibel ölçer etkinliği sırasında taraftarların ulaşacağı desibel seviyesi de yeni tohum topları anlamına gelecek.Geçtiğimiz sezon üç farklı EuroLeague karşılaşmasında gerçekleştirilen proje kapsamında binlerce tohum topu toprakla -buluşmuştu.