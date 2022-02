Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı son üç Turkish Airlines EuroLeague maçını da kazanan Anadolu Efes, normal sezonun 25. haftasında LDLC Asvel Villeurbanne'yi 4 Şubat 2022 Cuma akşamı ağırlayacak. Anadolu Efes Spor Kulübü 750. Avrupa kupaları maçı olacak bu önemli karşılaşmada, çok anlamlı bir proje de gerçekleştirilecek.Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran ve yeşil şişeli ürünleri vesilesi ile 3 milyon tohum topunu toprakla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Efes ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek "Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasında, Anadolu Efes oyuncularının kaydedeceği sayı katlanarak tohum topuna dönüşecek. Ayrıca kampanya çerçevesinde Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen her taraftar adına da kampanyaya +10 tohum topu daha eklenecek. Tohum topu sayısı, bunlarla da sınırlı olmayacak.Maç içinde gerçekleştirilecek desibel ölçer etkinliği sırasında taraftarların ulaşacağı desibel seviyesi de yeni tohum topları anlamına gelecek. Salon içerisinde düzenlenecek etkinlik ve yarışmalardaki, taraftarların kaydedeceği sayılar da Her Sayı +1 Ağaç Demek kampanyasına daha fazla tohum topu eklenmesini sağlayacak.Basketbolseverlerden yoğun ilgi gören karşılaşmanın bilet satışları ise şu adreste sürüyor:https://www.mobilet.com/event/anadolu-efes-ldlc-asvel-8954-6d94Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç deneyimini basketbolseverlerin evlerine taşıyan Anadolu Efes Stüdyo'da ise bu maça özel "Her Sayı +1 Ağaç Demek Özel Bölümü" yayınlanacak.Başarılı sunucu Ezgi Avcı'nın moderatörlüğünde yayınlanacak bölümün konukları ise Komedyen ve Yazar Kaan Sekban ile Dijital İçerik Üretici Gamze Erçel Yıldırım olacak. Anadolu Efes Stüdyo, 4 Şubat 2022 Cuma akşamı 19.30'dan itibaren Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarında canlı yayınlanacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, Her Sayı +1 Ağaç Demek kampanyasını büyütebilmek adına tüm basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu'na bekliyor.