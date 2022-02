Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran Anadolu Efes, sürdürülebilirlik odağında uzun soluklu çalışmalar yürütüyor. Yeşil şişeli ürünleri vesilesi ile 3 milyon tohum topunu toprakla buluşturmayı hedefleyen şirket, bu çerçevede "Tabiatımız Özel" ağaçlandırma projesini hayata geçirdi. 2021 yılında başlayan proje kapsamında özel olarak hazırlanan tohum topları, ecoDrone'lar sayesinde insan elinin ulaşamadığı sarp arazilere bırakılarak ağaçlandırmayı destekliyor.



Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Efes iş birliğinde gerçekleştirilecek projeye ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4 Şubat 2021 Cuma günü oynanacak Anadolu Efes – Asvel Villeurbanne Turkish Airlines EuroLeague karşılaşmasında oyuncular ve taraftarlar da hep birlikte destek olacak. Karşılaşmada Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncularının kaydedeceği her sayı ağaçlandırma çalışmalarına +1 katkı sağlayacak.



Her seyirci için +10 tohum topu daha



"Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasının kapsamı sadece Anadolu Efes oyuncularının atacağı sayılarla da sınırlı kalmayacak. Anadolu Efes – Asvel Villeurbanne karşılaşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen her seyirci için +10 tohum topu daha tabiat ile buluşacak. Ayrıca karşılaşma içerisinde bir desibel ölçer etkinliği de gerçekleştirilecek. Taraftarlar ne kadar yüksek sesle takımlarını desteklerse kampanyaya o oranda ilave tohum topu eklenecek.



Sinan Erdem Spor Salonu içerisindeki fuaye alanında ve devre arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde de taraftarların "Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasına daha fazla tohum topu ekleyebilmesi sağlanacak. Böylece Anadolu Efes ailesinin tüm üyeleri bu önemli kampanyaya destek verecek.



Anadolu Efes oyuncuları da iletişim çalışmalarında yer alacak



"Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasının iletişim çalışmalarında, Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'in oyuncuları da yer alacak. Anadolu Efes'in yıldız isimleri, bir taraftan atacakları sayılarla kampanyayı büyütürken, basketbolseverleri de bu hareketin parçası olmaya davet edecek.



Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague maç günlerinde taraftarlarının evlerine konuk olmasını sağlayan Anadolu Efes Stüdyo'da da "Her Sayı +1 Ağaç Demek Özel Bölümü" yayınlanacak.





