ASLAN'DA 5 GOL ATTI

MOURİNHO KEREM'İ İZLİYOR

Geçtiğimiz yıl 3. Lig ekiplerinden Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, hiç yabancılık çekmedi ve yeteneklerini her gün üstüne koyarak sergilemeye devam etti.Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunda güncel piyasa değeri sadece 200 bin Euro idi Şimdi ise değerinin 15 milyon Euro olduğu konuşuluyor.Performansıyla da Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Öyle ki her maçında scoutlar tribündeki yerini alıyor ve onu adeta adım adım izliyor. Galatasaray'ın harika çocuğunu son olarak İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Roma izledi.Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Cebelitarık maçında tribündeki yerini alan scoutlar onun için bol bol not aldı. Genç yıldız, bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi. 5 gol atarken 4 kez de asist yaptı. Galatasaray'ın genç yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.Galatasaray'ın yıldızı Roma'nın radarına girdi. Teknik direktör Jose Mourinho onun performansını yakından takip edenler arasında.