Her derde deva adam: Necip

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, bu sezon 13. resmi karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda üç ayrı mevkide forma giydi. Erzurum mücadelesi de dahil 7'sinde sağ bek, 4'ünde ön libero ve 2'sinde stoperde oynadı. Dün gece aldığı penaltı ile takımının 1-0 öne geçmesinde başrolü oynarken yine taraftarın gönlünü kazandı. Sağ bek olarak çıktığı Antalya maçında takım 1-0 gerideyken Larin'e yaptığı asist ile 1 puanı getiren Necip, Konya mücadelesinde Gökhan'a gol pası vermiş ama mağlubiyeti engelleyememişti. Fenerbahçe derbisinde stoper oynayan 29 yaşındaki oyuncu, fileleri havalandırmış, Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de galip gelmişti.
'GÜZEL GÜNLER YAKIN'
Açılış golünde penaltıyı alan Necip maç sonu şunları söyledi: "Rakiplerin hepsi puan kaybetti. Değerli bir 3 puandı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Önde hareketsiz kaldık. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı! Herkesin ayağına sağlık. (Beşiktaş formasını en çok giyen 3. oyuncu olması hakkında) Çok mutluyum. Böyle şeyler nadirdir. Ben de bu formayı giydikten sonra her şeyimi veriyorum. Güzel günler yakın inşallah."
BEŞİKTAŞ'IN ÇİMENTOSU
Vodafone Park'ın en güzel köşesinde pankartı asılı olan Necip, dün sosyal medyada taraftarı coşturdu. "Baş komutan", "Yiğidim", "Napoli'de orta saha, Fener maçında stoper, Erzurum maçında sağ bek. Avrupa'da bunları yapabilen nadir birkaç oyuncu bile yok. Helal olsun sana", "Necip uysal bu takımın çimentosudur" yorumları yapıldı.
29 yaşındaki Necip, son 3 sezonda sadece 1 kez sakatlandı ve 4 gün sahalardan uzak kaldı.
90 DAKİKADA NECİP
%83 Pas başarı
1 Penaltı alma
5 Top çalma
7 İkili mücadele kazanma
'GÜZEL GÜNLER YAKIN'
Açılış golünde penaltıyı alan Necip maç sonu şunları söyledi: "Rakiplerin hepsi puan kaybetti. Değerli bir 3 puandı. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun olmadı. Önde hareketsiz kaldık. İkinci yarı bambaşka bir Beşiktaş vardı! Herkesin ayağına sağlık. (Beşiktaş formasını en çok giyen 3. oyuncu olması hakkında) Çok mutluyum. Böyle şeyler nadirdir. Ben de bu formayı giydikten sonra her şeyimi veriyorum. Güzel günler yakın inşallah."
BEŞİKTAŞ'IN ÇİMENTOSU
Vodafone Park'ın en güzel köşesinde pankartı asılı olan Necip, dün sosyal medyada taraftarı coşturdu. "Baş komutan", "Yiğidim", "Napoli'de orta saha, Fener maçında stoper, Erzurum maçında sağ bek. Avrupa'da bunları yapabilen nadir birkaç oyuncu bile yok. Helal olsun sana", "Necip uysal bu takımın çimentosudur" yorumları yapıldı.
29 yaşındaki Necip, son 3 sezonda sadece 1 kez sakatlandı ve 4 gün sahalardan uzak kaldı.
90 DAKİKADA NECİP
%83 Pas başarı
1 Penaltı alma
5 Top çalma
7 İkili mücadele kazanma