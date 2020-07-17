Her 19 maçta 1 kupa: Zidane!

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerinin 209. maçında 11. kupasını kazandı.



Fransız teknik adam, böylece her 19 maçta 1 kupa kazanarak Real Madrid tarihinin bu alanda en başarılı ismi oldu. Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü ise 605 maçta 14 kupa kazanan Miguel Munoz...



Real Madrid'de hem teknik direktör hem de futblcu olarak kupa kazanan isimlerse Munoz, Luis Molowny, Vicente del Bosque ile birlikte Zinedine Zidane oldu.



