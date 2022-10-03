'Hep birlikte mavi bayrağın altında buluşuyoruz!'

Elde ettiği tarihi başarılar ve Türk basketboluna kattığı değerlerle taraftarlarını gururlandıran Anadolu Efes, yeni sezona yeni teması ile başlıyor.



Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes, kurulduğu günden bu yana parke üzerindeki sonuçlardan bağımsız olarak sporseverlerin çekim merkezi olması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gelenlerin gerçek bir seyir zevkine ulaşacakları, eğlenceli bir atmosferin parçası olacakları, kulüp ile iletişim kurmaktan keyif duyacakları bir platform oluşturmayı hedefliyor.



Görsel dünyasını her sezon güncelleyen ve spor kültürü ile harmanladığı aidiyet duygusunu her yıl daha da güçlendiren Anadolu Efes, kendini bu kültüre ait hissedenlerin yerinin burası olduğunu ve bu kültürün kulüple temas halinde olan herkesi bir araya getiren "Benim Yerim Burası" söylemini çatı iletişim stratejisi olarak devam ettiriyor.



Tüm kulvarlarda kazandığı başarılar ve değerleri ile tarihe iz bırakan Anadolu Efe; "Gurur", "Aidiyet" ve "Adanmışlık" duygularının vurgulandığı "Mavi Bayrak" metaforu ile simgeleştirdiği yeni temasını #HouseofBlue olarak belirledi. Anadolu Efes, birlikte mücadele etmek isteyenleri, tarihe iz bırakmak isteyenleri ve gurur dolu yeni hikayeler yazmak isteyenleri, yeni sezonda da mavi bayrağın altında buluşmaya davet ediyor.



Fantastik çizgisi, gotik yazı karakterleri ile güçlü bir iletişim diline sahip olan #HouseofBlue teması ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu ve Anadolu Efes sosyal medya platformları #HouseofBlue renklerine ve ruhuna bürünmeye başladı.



#HouseofBlue'nun tanıtım filminde Baş Antrenör Ergin Ataman yer aldı



2022–2023 sezonu boyunca Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ana mottosu #BenimYerimBurası ile birlikte kullanılacak olan #HouseofBlue'nun tanıtım filminde ise Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman yer aldı. Ergin Ataman'ın yer aldığı video, sosyal medya mecralarında basketbol severlerden çok olumlu geri dönüşler alıyor.



Anadolu Efes Spor Kulübü, #HouseOfBlue teması ile ilgili taraftarlarına şu şekilde sesleniyor:



Burası gurur dolu hikayelerin yazıldığı yer.



Adanmışlığın, birlikte mücadele etmenin ve tarihe iz bırakmak isteyenlerin buluştuğu yer.

Yeni sezonda da bu mavi bayrağın altında toplanalım!



Anadolu Efes Spor Kulübü





