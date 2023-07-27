Hentbolda yeni sezon fikstürü çekildi

2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstür çekimi töreni, Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.



Yapılan kura çekimi sonucunda Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde fikstürler belli oldu. 12 takımın yer aldığı Kadınlar Süper Ligi 26 Ağustos 2023, 12 takımın yer aldığı Erkekler Süper Ligi ise 27 Ağustos 2023'te başlayacak.



Yapılan kura çekimi sonrasında Kadınlar Süper Ligi'ndeki 1'inci hafta eşleşmeleri şu şekilde:



Konyaaltı Belediye Spor Kulübü - Bay



Armada Praxis Yalıkavak Spor - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü - Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü



Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü - Bursa Büyükşehir Belediyesi SK



Görele Belediyesi Spor Kulübü - Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü



Aksaray Belediye Spor Kulübü - Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş



Erkekler Süper Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası 1'inci hafta eşleşmeleri ise şöyle:



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



Beşiktaş - Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü



Spor Toto Spor Kulübü - Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü



Rize Belediyespor Kulübü - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü



Mihalıççık Spor Kulübü - Beykoz Belediyesi Spor Kulübü



