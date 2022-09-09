Hentbolda yeni sezon başlıyor

Hentbolda 2022-2023 sezonunda 1. hafta 10 Eylül Cumartesi günü Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü ile açılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda yeni sezon başlıyor
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09 Eylül 2022 12:29
Hentbolda 2022-2023 sezonu 1. haftası 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 1. haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Ligi:

10 Eylül Cumartesi:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü (Antakya)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi)

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Köyceğiz)

13 Eylül Salı:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

14 Eylül Çarşamba:

15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Mihalıççık (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Ligi:

11 Eylül Pazar:

13.00 Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Adana Yüreğir)

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. (Görele)

14 Eylül Çarşamba:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu)

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