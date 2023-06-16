Hentbolda yeni sezon 26-27 Ağustos'ta başlayacak

Hentbolda kadınlar ve erkekler Süper Lig'de yeni sezonun 26-27 Ağustos'ta başlayacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda yeni sezon 26-27 Ağustos'ta başlayacak
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16 Haziran 2023 20:25
Hentbolda kadınlar ve erkekler Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlama tarihi belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki ligde yeni sezon 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Yeni sezonda Kadınlar Süper Lig'de yer alacak takımlar:

Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşaspor, Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Totemcard Adasokağıspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor.

Erkekler Süper Lig'de mücadele edecek ekipler:

Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Mihalıççıkspor, Köyceğiz Belediyespor, MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor.

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