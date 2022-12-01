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Hentbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Hentbolda kadınlar ve erkekler liglerinde heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda yeni hafta heyecanı başlıyor
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01 Aralık 2022 15:50
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. hafta, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

2 Aralık Cuma:

16.00 Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

3 Aralık Cumartesi:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

14.00 Mihalıççık - Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

14.00 Ümraniye Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Müzahir Sille)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - MKE Ankaragücü (Serdivan)

14 Aralık Çarşamba:

16.00 Beykoz Belediyespor - Beşiktaş Yurtbay Seramik (R. Şahin Koktürk)

Kadınlar Süper Lig

4 Aralık Pazar:

13.00 Totemcard Adasokağı - Görele Belediyespor (Adana Yüreğir)

15.00 Armada Praxıs Yalıkavakspor - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

6 Aralık Salı:

17.00 Anadolu Üniversitesi - Tekirdağ Süleymanpaşa (Porsuk)

7 Aralık Çarşamba:

18.00 Kastamonu Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu)

8 Aralık Perşembe:

16.00 Konyaaltı Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üni. Spor Salonu)

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