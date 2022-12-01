Hentbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. hafta, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:



Erkekler Süper Lig



2 Aralık Cuma:



16.00 Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)



3 Aralık Cumartesi:



13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)



14.00 Mihalıççık - Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)



14.00 Ümraniye Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Müzahir Sille)



17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - MKE Ankaragücü (Serdivan)



14 Aralık Çarşamba:



16.00 Beykoz Belediyespor - Beşiktaş Yurtbay Seramik (R. Şahin Koktürk)



Kadınlar Süper Lig



4 Aralık Pazar:



13.00 Totemcard Adasokağı - Görele Belediyespor (Adana Yüreğir)



15.00 Armada Praxıs Yalıkavakspor - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



6 Aralık Salı:



17.00 Anadolu Üniversitesi - Tekirdağ Süleymanpaşa (Porsuk)



7 Aralık Çarşamba:



18.00 Kastamonu Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu)



8 Aralık Perşembe:



16.00 Konyaaltı Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üni. Spor Salonu)





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