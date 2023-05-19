Hentbolda yarı final serileri başladı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final turunda ilk maçlar oynandı. Yarı final serileri ilk maçlarında Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 34-30, Konyaaltı Belediyespor ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 37-31 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hentbolda yarı final serileri başladı
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19 Mayıs 2023 23:30
Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı.

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçlarında Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 34-30, Konyaaltı Belediyespor ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 37-31 mağlup etti.

Toplam iki galibiyete ulaşacak takımların finale çıkacağı eşleşmelerde ikinci maçlar 23 Mayıs Salı günü oynanacak.

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