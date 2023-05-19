Hentbolda yarı final programı belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yarı final programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hentbolda yarı final programı belli oldu
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19 Mayıs 2023 17:42
Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final maçlarının programı duyuruldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finaldeki Beykoz Belediyesi-Spor Toto ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak takım, adını finale yazdıracak.

Yarı final serisi programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

19.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

27 Mayıs Cumartesi:

15.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)

30 Mayıs Salı:

13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Serdivan)

31 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)

13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Serdivan)

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