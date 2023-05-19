Hentbolda yarı final programı belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final maçlarının programı duyuruldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finaldeki Beykoz Belediyesi-Spor Toto ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak takım, adını finale yazdıracak.
Yarı final serisi programı şöyle:
26 Mayıs Cuma:
19.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
27 Mayıs Cumartesi:
15.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)
30 Mayıs Salı:
13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Serdivan)
31 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)
13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Serdivan)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finaldeki Beykoz Belediyesi-Spor Toto ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak takım, adını finale yazdıracak.
Yarı final serisi programı şöyle:
26 Mayıs Cuma:
19.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
27 Mayıs Cumartesi:
15.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)
30 Mayıs Salı:
13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Serdivan)
31 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)
13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Serdivan)