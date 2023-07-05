Hentbolda Türkiye'nin rakibi İtalya oldu

A Milli Takım, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa elemelerinde İtalya ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Türkiye'nin rakibi İtalya oldu
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05 Temmuz 2023 15:47
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa elemelerinde İtalya ile eşleşti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'daki EHF Genel Merkezi'nde çekildi.

TARİHLER BELLİ OLDU

Kasım ayında oynanacak eleme turunda A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile eşleşti. İlk maç 1 veya 2 Kasım'da Türkiye'de, ikinci maç ise 4 veya 5 Kasım'da İtalya'da oynanacak.

İlk turu geçen beş takım Litvanya, Ukrayna ve Belçika'nın da katılacağı 2. turda mücadele edecek.

"ÖNCELİK PLAY-OFF'A KALMAK"

Kura sonrası değerlendirmede bulunan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, play-off maçlarına katılmanın ilk öncelikleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce grup elemesi şeklinde oynadığımız Dünya Şampiyonası elemelerinden farklı bir formatla oynayacağız. 2025 Dünya Şampiyonası'nda eleme aşaması, karşılıklı eleme maçları şekline dönüştü. İlk turdaki rakibimiz İtalya, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme müsabakaları gruplarında iyi maçlar çıkartan ve özellikle son iki sene içinde hem altyapılarda hem de A milli takım seviyesinde dikkat edilmesi gereken bir takım hüviyetinde. Fakat biz de kendimizden emin, son zamanlarda oyun konseptini geliştiren, mücadele gücü yüksek bir takımız. Oynayacağımız bu iki maçta rakibimizi elemek. Mart ve mayıs aylarında oynanacak play-off maçlarına katılmak ilk önceliğimiz olacak."

TÜM EŞLEŞMELER AÇIKLANDI

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Eleme eşleşmeleri şöyle:

Lüksemburg-İsrail

Büyük Britanya-Finlandiya

Letonya-Estonya

Slovakya-Kosova

Türkiye-İtalya

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