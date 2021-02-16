Hentbolda Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

Hentbolda erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 17 Şubat Çarşamba günü çekilecek kura sonrası belli olacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te federasyonun konferans salonunda yapılacak kura çekimi "THF TV YouTube" kanalından canlı yayımlanacak.



Erkeklerde kura çekimine Antalyaspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto birinci torbadan, Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş Aygaz ve Göztepe ise ikinci torbadan katılacak.



Kadınlarda ise Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor birinci torbada, Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor da ikinci torbada yer alıyor.



Çift maç eleme sistemine göre oynanacak eşleşmelerde birinci maç ilk torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.



