Hentbolda Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

Hentbolda erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 17 Şubat Çarşamba günü belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2021 15:12
Hentbolda erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 17 Şubat Çarşamba günü çekilecek kura sonrası belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te federasyonun konferans salonunda yapılacak kura çekimi "THF TV YouTube" kanalından canlı yayımlanacak.

Erkeklerde kura çekimine Antalyaspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto birinci torbadan, Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş Aygaz ve Göztepe ise ikinci torbadan katılacak.

Kadınlarda ise Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor birinci torbada, Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor da ikinci torbada yer alıyor.

Çift maç eleme sistemine göre oynanacak eşleşmelerde birinci maç ilk torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için