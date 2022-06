Hentbolda Türk hakemler uluslararası kokart takmaya başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türk hakemlerin artık uluslararası kokart takmaya başladığını söyledi.



AA Spor Masası'na konuk olan Kılıç, hentbolda 2021-2022 sezonunun bütün liglerde yüksek katılımla geçtiğini belirterek, "Özellikle alt yapılardaki katılım sayısı bizi çok etkiledi. Yönetime geldikten sonra 52 yeni takımın oluşmasıyla da hentbola ekstra bir ilginin olduğunu gördük. Bu ilgi giderek büyüyecek ve hentbolu güçlendirecek." dedi.



Federasyonda bütün kurullarda çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini, hentbol şurasından gelen taleplerle oyun yapılarında ve statülerde bazı değişiklikler olacağını dile getiren Kılıç, "Özellikle süper ligleri daha önce oynandığı gibi play-off ile sonuçlandırmak istiyoruz. Lig aşaması iki devreli olduktan sonra play-off süreci olacak, camianın da bunu yoğunlukla istediğini görüyoruz. Play-off da çok daha heyecanlı, dikkat çekici yarışmalar olabiliyor." diye konuştu.



İslami Dayanışma Oyunları'nın bitimine göre yeni sezon liglerin başlangıç tarihini de ortak akılla belirleyeceklerini aktaran Kılıç, "Hentbolda şu an çok pozitif bir algı var, herkes ivmenin pozitif yönde değiştiğini görüyor, bu yönde herkes katkısını sağlıyor." dedi.



Önemli olanın doğru kanal ve açılardan seyirciyle buluşmak olduğunu kaydeden Kılıç, Avrupa ve uluslararası hentbol federasyonları ile diğer spor paydaşlarıyla da iletişimi yoğunlaştırdıklarını söyledi.



Hentbol haberlerinin medyada artmasından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Kılıç, şöyle devam etti:



"Hentbol çok keyifli bir spor, büyüyerek hızlı bir şekilde devam edecek. 160 tane A takımın oluşması, A takımların 3'te bir oranında artması bunun sevindirici bir göstergesi. Okullar çok kıymetli, okul takım sayılarımızı çok ciddi oranlarda artırmak için çalışmalarımız var. Uzun zamandan beri uluslararası hakem çıkartamıyorduk, şimdi plaj hentbolunda uluslararası bir hakem çiftimiz var. Salon hentbolunda da bir hakem çiftimiz çeşitli deneme ve sınavlardan geçecek, ümit ediyorum onlar da uluslararası kokartlarını takacak. Hentbol akademisini kurduk, çocukların başlangıç noktası, Ankara'daki merkezimizde prototip çalışmasını yapıyoruz, bütün illerimize yayacağız."



- "Hentbolu kolay ulaşılabilir hale getirmek istiyoruz"



Sponsorluk çalışmalarıyla ilgili de Kılıç, "Acıbadem'in sağlık sponsorluğunu güncelledik. Molten toplarıyla sponsorluk anlaşması yaptık. Mercedes milli takımlarımızın sponsorluğunu üstlendi ve HDI Sigorta. Şu an 4 tane sponsorumuz var. Yeni sponsorlar da yolda camiamızla paylaşacağız." dedi.



Antrenör akademisi için pilot uygulama yaptıklarını belirten Kılıç, "Spor liseleriyle ilgili çalışmalarımız var. Açıklamadığımız projelerden, "Hentbolda mahalle maçı" olgusunu hayata geçirmek istiyoruz, bununla ilgili de Bursa, Adana ve İstanbul'da görüşmeler yaptık. Daha küçük alanlarda 4'er kişiden oluşan sokakta, 'hentbolu sokağa indireceğiz' sloganımızla da paralel mahalle maçları organize etmek istiyoruz. Hentbolu kolay ulaşılabilir hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kılıç, hentbolun marka değerine ilişkin de "Şimdi başka bir medya var, sadece konvansiyonel medyadan bahsetmiyoruz, sosyal medya gibi çok farklı mecralar var, orada da çok güçlü olmak gerekiyor. Reklam ölçümlerimiz var, reklam gelirlerimiz artıyor, çok daha yukarılara çıkacak. Tek amacımız var, her yerde herkesle hentbol oynayabilmek." şeklinde konuştu.



Çocukların hentbol ile tanışmaları için farklı projeler ürettiklerini de aktaran Kılıç, "Plaj hentbolunun da ilk olimpik denemeleri 2024 Olimpiyatları'nda yapılacak ve olimpik spor olma durumu var. Plaj hentbolu daha halkla iç içe sonuçta açık alanlardaki hentbola herkes ulaşıyor. Hentbol çimde de oynanabiliyor, her hangi bir parkta da oynanabilir." dedi.



- "Avrupa hentboluna bir sürpriz gerçekleştirmek için mücadele vereceğiz"



Milli takımlar için kulüpsüz antrenörlerle anlaştıklarını hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:



"Oyuncuları sürekli kamplara davet ediyoruz ve gelişimlerini gözlemliyoruz. Hem teknik kadrolara hem de sporculara şunu aşılamaya çalıştık, milli takımla çıkılan her maç dünya şampiyonuna karşı da çıkılsa, olimpiyat şampiyonuna karşı da çıkılsa kazanılmak üzere çıkılır. Hem Akdeniz Oyunları'nda hem de İslami Dayanışma Oyunları'nda tabii ki madalya için savaşacağız. Sonra ilk başta erkeklerin Almanya'da yapılacak Avrupa şampiyonasında, ilk defa Türk milli takımların Avrupa şampiyonası finallerine katılması için bir planlama yaptık. Maçlarımız 2022 Ekim'de başlayacak, 2023 Nisan'da bitecek. Yapacağımız 6 maçın sonunda inşallah ilk defa finallerin vizesini alacağız ve Almanya'da seyircimizin önünde Avrupa hentboluna bir sürpriz gerçekleştirmek için mücadele vereceğiz."



Kadınlarda dünya şampiyonasına katılabilmek için grup kuralarının çekilmesini beklediklerini ifade eden Kılıç, "Gelecek sezon liglerde çok daha fazla Türk oyuncunun yer aldığı ve kıyasıya mücadelenin olduğu bir lig olacak. Görsel olarak seyirciyi daha fazla cezbedecek, zeminleriyle, salonlarıyla daha fazla ilgi duyulacak bir hentbolla karşılaşacağız. Her organizasyonumuzu çok önemsiyoruz ama işin eğlence tarafını göz ardı etmememiz lazım. Dolayısıyla salona gelen ve ekran başındaki seyircilerin eğlenebilmesi için çeşitli aktiviteler düşünüyoruz." yorumunda bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ